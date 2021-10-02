Чемпіонат України U-19, 10 тур

Динамо U-19 – Шахтар U-19 – 0:2

Голи: Гончарук, 4, Глущенко, 35

Матч Динамо U-19 – Шахтар U-19 стартував о 14:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського. Це поєдинок лідерів юнацького чемпіонату України. Шахтар виграв всі 9 матчів і набрав 27 очок, а Динамо йшло другим, відстаючи на три пункти. Єдина осічка "біло-синіх" – поразка від Металіста 1925. Відповідно, у випадку перемоги підопічні Ігоря Костюка обходили команду Оскара Ратулутри в турнірній таблиці, а будь-який інший результат залишав Шахтар на вершині.

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На тижні обидві команди зіграли поєдинки другого туру Юнацької ліги УЄФА. Динамо розбило Баварію на виїзді (4:0), а "гірники" в домашньому матчі поступилися Інтеру (0:1). Самба Діалло – герой поєдинку з Баварією – опинився в запасі Динамо. Там же розпочав матч і Микита Бурда, який через травму пропустив більше року. Це перше його потрапляння в заявку на офіційний матч.

Гра розпочалася вдало для Шахтаря, який забив вже на 4-й хвилині. Данило Гончарук, отримавши класний пас у дотик, вийшов-віч-на-віч з Нещеретом, обіграв Руслана і відправив м'яч у сітку. Динамо мало шанс відігратися з перспективного штрафного, але Вівчаренко пробив дуже невдало – значно вище. Момент "гірників" був гострішим – Векленко пробив з гострого кута, проте Нещерет врятував киян. Попов класно накрутив двох опонентів, увійшов у штрафний майданчик Шахтаря, але пробив у район кутового прапорця. Дуже інтенсивний початок гри з обопільними моментами, але гості свій шанс використали.

У другій половині тайму динамівці затисли суперника на чужій половині поля, але Шахтар вистояв, а в одній із контратак подвоїв свою перевагу. На 35-й хвилині Гончарук видав класний сольний прохід і прострілив на Глущенка, від якого м'яч і влетів у сітку. 2:0 на користь команди Оскара Ратулутри і гол плюс пас для Гончарука, який із 9-ма м'ячами вийшов у лідери бомбардирських перегонів. Після цього на полі спалахнули пристрасті – перша сутичка, штовханина, але без вилучень. Зрештою, до перерви рахунок не змінився, а Ігорю Костюку терміново треба було щось змінювати.

На стартових хвилинах другого тайму кияни могли скоротити відставання. Стійка врятувала Шахтар після удару Волошина зі штрафного, а добивання від Попова було неточним. У цьому ж епізоді кіпер "гірників" Твардовський отримав травму, врізавшись у стійку, але продовжив гру. По суті, той момент був найкращим у Динамо, яке до кінця матчу так і не зуміло бодай скоротити відставання, не кажучи про щось більше. Не допоміг і вихід Діалло. 0:2 – перемога Шахтаря, який зміцнив лідерство в чемпіонаті U-19, набравши 30 очок в 10-ти турах. У Динамо 24 очки – киян може обійти Рух, який відстає на 3 пункти і зіграв на 2 матчі менше.

Єдиний позитив для Динамо полягає в поверненні Микита Бурди, який відіграв другий тайм. Захисник пропустив весь сезон 2020/21 через важку травму коліна.

Завтра, 3 жовтня, відбудеться головне українське Класичне. Матч Динамо – Шахтар стартує о 19:30 на НСК Олімпійський.

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