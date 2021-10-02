Динамо U-19 и Шахтер U-19 встречаются в центральном матче 10-го тура юношеского первенства Украины. Онлайн-видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо U-19 – Шахтер U-19 стартует в 14:00 на стадионе имени Валерия Лобановского. Это поединок лидеров юношеского чемпионата Украины. Шахтер выиграл все 9 матчей и набрал 27 очков, а Динамо идет вторым, отставая на три пункта. Единственная осечка "бело-синих" – поражение от Металлиста 1925 Соответственно, в случае победы подопечные Игоря Костюка обойдут команду Оскара Ратулутры в турнирной таблице.

Динамо U-19 разбило Баварию U-19 в Мюнхене – киевляне забили четыре гола во втором подряд матче Юношеской лиги УЕФА

На неделе обе команды сыграли поединки второго тура Юношеской лиги УЕФА. Динамо разбило Баварию на выезде (4:0), а "горняки" в домашнем матче уступили Интеру (0:1).

Самба Диалло – герой матча с Баварией – оказался в запасе Динамо. Там же находится и Никита Бурда, который из-за травмы пропустил больше года. Это первое его попадание в заявку на официальный матч.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть в YouTube-канале Шахтера, Динамо, Shakhtar TV и в этой новости на "Футбол 24".

Динамо U-19 – Шахтер U-19: онлайн-видеотрансляция матча 02 10 2021

Стартовые составы:

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко, Яцык, Скрипник, Волошин, Царенко, Шулянский, Попов.

Запасные: Тугай, Бурда, Филатов, Малыш, Диалло, Мельниченко, Горбач, Мегди, Близниченко.

Шахтер U-19: Твардовский, Капинус, Козик, Фарина, Булеза, Лосенко, Глущенко, Гулько, Гончарук, Сигеев, Векленко.

Запасные: Кравец, Савченко, Роспутько, Гаврилюк, Бако, Плющ, Матвиив, Пушкарёв, Погорелый.