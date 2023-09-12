В борьбе за независимость Украины против российских захватчиков погиб старший брат футболиста – Сергей Ризнык.

Погиб брат игрока Динамо, защищавшего Украину на войне с Россией

"Родненький, для тебя война закончилась... Мне больно и страшно осознавать, что ты ушел, но ушел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда! Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава", – написал Дмитрий Ризнык в соцсетях.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин раскрыл подробности гибели героя в комментарии Суспільному. Сергей Ризнык проживал в Полтаве. Погиб 7 сентября в результате минно-взрывной травмы, полученной вблизи села Новоегоровка Луганской области. У мужчины было звание младший сержант. Он был 1989 года рождения.

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