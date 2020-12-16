Общая информация

Дата основания: 1906 год

Рейтинг УЕФА: 70-е место (по состоянию на 15 декабря 2020-го)

Титулы и достижения: чемпион Израиля (23 раза), обладатель Кубка Израиля (23 раза), Суперкубка страны (7 раз)

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Наивысшее достижение в еврокубках: групповой этап Лиги чемпионов в сезонах 2004/05 и 2015/16

Прозвища: "желтые", "желтые дьяволы"

Домашний стадион: Блумфилд (вміщує 29 400 глядачів)

Главный тренер: Гиоргос Донис

Капитан: Шеран Йейни

Волей жребия донецкий Шахтер в первом раунде плей-офф встретится с самым титулованным клубом Израиля. По количеству завоеванных трофеев Маккаби значительно опережает своего соперника по Большому дерби Тель-Авива Хапоэль (14 чемпионств) и одноклубников из Хайфы (12 титулов). На протяжении последних восьми лет "желтые" не опускались в чемпионате ниже 2-го места и регулярно выступают на групповых этапах еврокубков. В этом году Маккаби был близок к выходу в основной этап ЛЧ. Израильтяне в квалификации поочередно одолели латвийскую Ригу, литовскую Судуву и брестское Динамо, но не справились с австрийским Зальцбургом в плей-офф (1:2, 1:3).

А вот в Лиге Европы израильский гранд сразу обозначил претензии на выход в 1/16 финала, одержав победы в двух стартовых турах. И если минимальная домашняя победа над Карабахом не удивила, то выездная победа в дуэли с турецким Сивасспором заставила рассматривать Маккаби серьезным претендентом на плей-офф. Правильные выводы из такого старта "желтых" сделал испанский Вильярреал, разбив израильтян на Мадригале (4:0). Но дальше Маккаби взял еще 5 очков и спокойно вышел на Шахтер со 2-го места в квартете.

Период до поединка с Шахтером тель-авивская команда использует для улучшения ситуации в местном первенстве. В данный момент Маккаби идет 5-м (15 очков), отставая от одноклубников из Хайфы на 7 пунктов. Правда, "желтые" еще имеют матч в запасе. Ключевым на этом этапе будет как раз очное противостояние двух грандов 16 января. Если отрезок до середины февраля Маккаби пройдет без значительных очковых потерь, то может не только без проблем догнать Хайфу, но и вообще обеспечить себе гандикап для спокойного завоевания третьего подряд чемпионского титула.

История противостояний с украинскими клубами

Маккаби – Динамо – 1:1 (групповой этап Лиги Европы 2011/12)

Динамо – Маккаби – 3:3 (групповой этап Лиги Европы 2011/12)

Маккаби – Динамо – 0:2 (групповой этап Лиги чемпионов 2015/16)

Динамо – Маккаби – 1:0 (групповой этап Лиги чемпионов 2015/16)

За почти 30 лет участия в еврокубках пути "желтых" пересекались лишь с киевским Динамо. Маккаби дважды противостоял украинскому гранду на групповых этапах евротурниров. В сезоне 2011/12 киевляне так и не смогли переиграть израильтян, сведя вничью оба поединка. Потеря четырех очков тогда стоила команде Юрия Сёмина места в плей-офф. Динамо финишировало в группе Лиги Европы лишь третьим, отстав от Сток Сити как раз на 4 пункта.

Возможность поквитаться выпала четыре года спустя. В этот раз соперники встретились на групповом этапе ЛЧ, а киевляне под руководством Сергея Реброва дважды одолели израильтян и вышли в 1/8 финала. На Святой земле забивали Ярмоленко и Мораес. Дома же для победы хватило и забитого мяча Гармаша. Маккаби в тот сезон был вовсе безнадежным. "Желтые" проиграли все шесть матчей в квартете с Челси, Динамо и Порту с сумасшедшей разницей мячей 1:16.

Команда

Главной звездой нынешнего Маккаби является форвард Йонатан Коэн, уже забивший 9 мячей во всех турнирах. Сезон 2020/21 является для 24-летнего нападающего третьим в футболке "желтых". Он – классический второй форвард, действует из глубины или обоих флангов и неплохо справляется с мячом. В предыдущей кампании Коэн записал в свой актив 12 результативных передач и стал лучшим ассистентом команды. Обычно Маккаби играет с формацией 4-3-3, а ударное трио впереди дополняют центрфорвард Пешич и кто-то из вингеров на выбор – Битон, Бен Хаим либо Блэкмен.

А вот в обороне Маккаби серьезная концентрация ветеранов. Сразу трем ведущим исполнителям линии за 30. Самым старшим среди них является 34-летний Шеран Йейни – центрбек и капитан команды. Правда, периодически тренерский штаб доверяет другой паре в центре защиты – Тиби-Эрнандес, которым на двоих 64. Да и фланговые исполнители Давидзада, Биттон и Саборит уже далеко не юниоры. Все эти детали создают почву для идеальных условий скоростным Додо, Тете и Соломону. Последний еще юношей забивал "желтым" за Маккаби из Петах-Тиквы.

Из молодых талантов выделяется Эйлон Альмог, которому в январе исполнится 22. Он был основным в молодежке Израиля, которая едва не пробилась на Евро-2021, а теперь пытается стать стабильным игроком основы Маккаби. Весной писали об интересе к левому вингеру со стороны Милана. Просматривать Альмога, который с одинаковой эффективностью играет обеими ногами, в Израиль якобы лично ездил шеф скаутской службы "россонери" Жеффри Монкада.

Тренер

В июле серб Владимир Ивич, завоеваший с Маккаби два чемпионских титула, получил заслуженное повышение и уехал покорять английский Чемпионшип с Уотфордом. В свою очередь вакантную должность наставника команды занял Гиоргос Донис. 51-летний специалист заслуживает звание гражданина мира. Он грек, родившийся и выросший в немецком Франкфурте, затем с семьей перебрался на историческую родину, а на пике карьеры поиграл на Туманном Альбионе за Блэкберн, Шеффилд Юнайтед и Хаддерсфилд. Лучшие же годы в статусе игрока Донис провел в Панатинаикосе, с которым завоевал 7 трофеев и играл в Лиге чемпионов. В частности, экс-хавбек вышел в старте на противостояние с киевским Динамо (0:1) в 1995-м, которое обернулось дисквалификацией "бело-синих" из-за скандала с шубами.

Донис-тренер начал со скромной Ларисы, а внимание грандов привлек после завоевания Кубка Греции в сезоне 2006/07. Однако свои шансы с АЕКом и ПАОКом он упустил. В конце концов, восстанавливать репутацию пришлось за пределами Эллады. Донис оказался на Кипре, где с перерывом на вояж на Ближний Восток дважды сделал чемпионом АПОЭЛ. В конце концов, ему решил довериться родной Панатинаикос. Однако, современные "зеленые" – уже не машина образца 90-х, а лишь середняк со славным прошлым. Донис сумел поднять ПАО на 4-е место по итогам кампании 2019/20, но ушел из клуба из-за сложных взаимоотношений с президентом Яннисом Алафузосом и переехал в Тель-Авив.

Резюме

Результатам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы могут быть довольны обе команды. Шахтер избежал встречи с австрийским Зальцбургом, португальскими Бенфикой и Брагой или хотя бы Олимпиакосом. Однако, восторг от благосклонности Фортуны пока вплотную приблизился к границе с самоуверенностью. За недооценку в еврокубках может наказать любой клуб. Кроме того, Маккаби будет иметь невероятное преимущество над "горняками" – регулярную игровую практику. До первого противостояния с донетчанами "желтые" сыграют 13 (!) официальных матчей. Тем временем Шахтер максимум встретится с Колосом в Премьер-лиге, если украинская зима не вернет суровости хотя бы 20-летней давности.

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