Олег Очеретько определился со своим будущим на ближайшие 4 года.

Полузащитник Олег Очеретько пролонгировал контракт с Шахтером, сообщает официальный сайт "горняков".

Заря подтвердила переход нападающего из европейского топ-чемпионата – первый зимний трансфер луганчан

Новое соглашение с 20-летним хавбеком будет рассчитано до 31 декабря 2027 года.

Напомним, Очеретько – воспитанник Академии Шахтера, где был лидером в командах всех возрастных групп от U-14 до U-21. В августе 2022 года дебютировал в составе главной команды в УПЛ. Всего провел за основу 18 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 ассистом. Вместе с "горняками" стал чемпионом Украины (2023).

В текущем сезоне сыграл в 4 поединках (1 гол). Помог молодежной сборной Украины впервые в истории пробиться на Олимпиаду, которая летом состоится в Париже. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

К слову, ранее СМИ сообщали о серьезном интересе к игроку со стороны СК Днепр-1.

Шахтар цікавиться головним діамантом Хорватії: чому цей трансфер пішов би на користь усім і навіть Судакову?