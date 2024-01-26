Очередным соперником Шахтера на сборах в Турции станет Марибор, сообщает официальный сайт "горняков".

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Спарринг со словенцами состоится в воскресенье, 28 января, на арене Мардан Стедиум в Анталье. Начало встречи в 16:30 по Киеву. Уже традиционно посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале Шахтера.

Напомним, "горняки" уже успели провести две товарищеские игры: в первом матче они разобрались с армянским Пюником (2:0), а во втором разбили польский Лех (3:1).

К слову, Марибор – 16-кратный чемпион Словении. На зимнюю паузу команда ушла на четвертой строчке турнирной таблицы – от лидера Целе ее отделяет 19 очков.

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