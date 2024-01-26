Черговим суперником Шахтаря на зборах у Туреччині стане Марібор, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Спаринг зі словенцями відбудеться у неділю,28 січня, на арені Мардан Стедіум в Антальї. Початок зустрічі о 16:30 за Києвом. Вже традиційно переглянути трансляцію можна буде на YouTube-каналі Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" вже встигли провести дві товариські гри: у першому матчі вони розібрались з вірменським Пюніком (2:0), а в другому розбили польський Лех (3:1).

До слова, Марібор – 16-разовий чемпіон Словенії. На зимову паузу команда пішла на четвертій сходинці турнірної таблиці – від лідера Целє її відділяє 19 очок.

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