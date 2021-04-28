"Жуніор минулого тижня отримав дуже серйозну травму – розрив бокової та хрестоподібної зв'язок коліна. Це одна з найскладніших травм, що є у футболі, вона передбачає тривалий період післяопераційної реабілітації – дев’ять місяців, щоб повернути гравця до строю. Мораєс у супроводі Артура Глущенка полетів до Іспанії, де в одній з місцевих клінік Жуніору було зроблено операцію. Після повернення до України на футболіста чекає період відновлення.

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Бондар? Багато хто, напевне, бачив те страшне зіткнення, коли нога просто пішла в бік... Було дуже схоже, що у Валерія така сама травма, як і в Жуніора, проте, на щастя, МРТ це не підтвердила. Хрестоподібна зв'язка в нього ціла, однак є ушкодження медіальної бокової зв'язки колінного суглоба. Стався субтотальний розрив. Ця травма також досить неприємна, але період відновлення коротший – місяці три.

Найголовніше, що Валерію наразі не потрібне хірургічне втручання. Намагатимемось обійтися тільки терапевтичними засобами: реабілітація, фізіотерапія, введемо фактор росту, і зв'язка повинна загоїтись. Трохи згодом проведемо додаткове обстеження, й тоді остаточно буде ухвалено рішення щодо тактики лікування. Але все одно спортсмен залишиться без футболу на два-три місяці", – цитує Попова офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar TV.

До слова, отримані травми унеможливлюють участь і Жуніора Мораєса, і Валерія Бондаря у груповому етапі Євро-2020 цього літа.

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