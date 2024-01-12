"Причины отсутствия Пластуна среди игроков, которые едут на сбор в Турцию, чисто спортивно-технические. Это группа, которую сформировал наш главный тренер – в нее вошли те футболисты, которых он хочет видеть на предстоящем сборе. Это и есть ответ.

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У нас нормальные отношения с Пластуном. Интерес к нему со стороны других клубов есть. А как все будет развиваться – на это только воля божья. Я слышал, что Пластун может усилить софийский ЦСКА, но пока предложения от этого клуба в офисе Лудогорца нет. Если же такое предложение поступит, мы его рассмотрим", – сказал Петричев в комментарии БНТ.

Напомним, Пластун перешел в Лудогорец в июле 2016 года из Карпат за 500 тысяч евро. Через два года бельгийский Гент выложил за него 3 млн евро. Летом 2021-го Игорь вернулся в болгарский клуб за 1 миллион. Его контракт с "орлами" рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за Лудогорец 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. За сборную Украины сыграл в 5 поединках. Transfermarkt оценивает 33-летнего защитника в 500 тысяч евро.

К слову, на зимнюю паузу ЦСКА София ушел на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Болгарии, имея с Лудогорцем одинаковое количество очков.

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