"По последней информации, Швед еще два дня поработает индивидуально и присоединится к общей группе. Для нас очень важно иметь такого футболиста в обойме. Криськив тоже завтра еще должен поработать индивидуально, а затем присоединится к команде.

Александрия официально подписала нападающего Шахтера

Трансферы? Это вопрос к Дарио Срне, ведь он этим занимается. Еще один день, поэтому ждите новостей. Главное, что сейчас игроки дополняют друг друга на поле, а это вдохновляет и мотивирует меня. Сегодня (победа над Минаем 4:1 – прим .) был очень хороший рабочий день, потому что отношение было на уровне. Результат стал отражением: голы, умноженные на качество, приносят результат.

Конопля? Он стабильно играет на своей позиции, он уже знает требования и уверенно чувствует себя. Вы видите, что в каждой игре Ефим эффективен, ведь заработал два пенальти", – цитирует Йовичевича сайт Шахтера .

Напомним, Швед из-за пубалгии (проблемы в паховой области) не играет с октября. Криськив, который после перехода Михаила Мудрика в Челси занял его место в основном составе, из-за повреждений пропустил поединки против Ренна и закарпатцев.