"Большая опасность такого типа матча – это быть нетерпеливым. Мы должны знать, что у нас есть 90 минут или больше, чтобы пройти дальше. Будем применять ум и терпение.

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Очевидно, что нам придется забить на два гола больше, чем Шахтер. Но мы не будем атаковать вдесятером и оставаться с одним защитником. Задавая темп, должна быть рефлексия. Также мы не собираемся перегруппировываться и ставить автобус.

Но Шахтер не стоит недооценивать. Очевидно, что для них есть конкретный контекст, мы не можем его затмить. Кроме того, это команда, которая регулярно играет в Лиге чемпионов, на групповом этапе они провели очень хорошие матчи против Реала и РБ Лейпциг. Это настоящая хорошая команда, мы должны сыграть лучше, чем в гостевом матче", – цитирует Женезио L'equipe.

Напомним, поединок между Ренном и Шахтером состоится уже сегодня, 23 февраля. Начало встречи в 22:00. Первая игра завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.

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