Сказочка Шахтера в нынешнем розыгрыше еврокубков продолжилась. По крайней мере, на один матч. Могло показаться, что дончане обескровлены трансфером Мудрика, однако поединок против Ренна в Варшаве показал – все механизмы с ЛЧ до сих пор работают. Просто теперь на 100-миллионную продажу будут раскручивать Крыськива.

Ренн – Шахтер: прогноз на матч плей-офф Лиги Европы

"Горняки" переиграли соперника в фирменном стиле. Команда качественно защищалась в низком блоке, отдав инициативу французам и наказывая их фланговыми контратаками. Билд-ап, как и раньше, начинается с опусканий двух центрхавов. Просто несколько изменились акценты – теперь самую высокую позицию слева занимает Михайличенко, а продвижение мяча больше проходило через правый фланг, где действует Бондаренко. Ну и Траоре существенно прибавил в качестве.

Вместе с тем, стоит отметить, что Шахтер попал в идеальные для себя условия. Ренн имел несбалансированный состав, в котором нашлось место 17-летним центрбекам, однако продолжал работать через узкий средний блок с высоко поднятой линией обороны. "Руж-нуар" и так сильно сдали после ЧМ-2022, а с такой тактикой и в такой комплектации они стали сладкой булочкой для "горняков". Оборона бретонцев легко разваливалась после обычных диагоналей на Михайличенко.

При этом подопечные Бруно Женезио и в атаке выглядели бледно. Владея мячом на чужой половине поля, Ренн почти ничего не создал самостоятельно – если бы не несколько грубых ошибок защитников Шахтера, то у соперника не было бы ничего (кроме гола). Данная проблема была характерной для французов и осенью, когда "руж-нуар" статистически шли на равных с ПСЖ. В матчах против Динамо тоже было много доминирования, передач вокруг штрафной и финтов, но реальных моментов мало.

Словом, Шахтеру чрезвычайно повезло с соперником. Тем не менее не стоит после первой же победы рассуждать об 1/8 финала. Ренн, несмотря на все свои проблемы, остается опасным оппонентом. Бретонцы имеют в четыре раза более дорогой состав, а также преимущество в игровом тонусе – в последние полчаса ответного матча он будет давать о себе знать.

Да и в тактическом плане "руж-нуар" симпатичны, однако сейчас они находятся в глубоком кризисе. По ожидаемым голам они на 13-й позиции в Лиге 1 (причем недобора нет), по ожидаемым пропущенным – на 11-й. Неделю назад Тулуза забила в их ворота трижды за тайм.

На выходных подопечные Бруно Женезио уверенно победили Клермон (2:0). Это не страшно – овернцы имеют 5-матчевую безвыигрышную серию, потерпев три подряд поражения и скатившись на 12 место. Ренн на фоне слабого соперника показал, что у него есть потенциал, но за неделю исправить все проблемы было нереально.

Если дончане не будут привозить и выдержат темп ответного матча, то можно ожидать прохода.

Кадровая ситуация

Главной потерей Ренна является вингер Мартен Терье, который до разрыва крестов успел забить 10 голов и отдать 4 ассиста. В лазарете также остается правый фулбек Хамед Амари и его прямая замена – Лоренц Ассиньон.

Дончанам не поможет Швед, срок восстановления которого вообще неизвестен. Также под сомнением участие Назарины, у которого было повреждение. Об отсутствии Корниенко не стоит и напоминать.

Ориентировочные составы на матч Ренн – Шахтер

Ренн: Манданда – Спенс, Белосян, Омари, Мелинг – Сантамария – Доку, Дуэ, Майер, Токо-Экамби – Калимуэндо.

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Крыськив – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Шахтеру чрезвычайно повезло. Нынешний Ренн в организационном плане очень шаткий – его игровая модель крутая, но не с нынешней кадровой ситуацией и формой лидеров. В игре французов много неслаженности и грубых позиционных ошибок. У "горняков" же ключевые игровые механизмы идеально работают еще с осени. Изменились только небольшие детали.

Слабым местом подопечных Игора Йовичевича остается позиционная атака, однако счет заставляет Ренн идти вперед еще активнее, чем в Варшаве. Это открывает большие возможности для фирменных контратак Шахтера. Надо только не довести дело до необходимости отыгрываться – не хватит ни сил, ни качества. Учитывая проблемы "руж-нуар" с конвертацией владения в моменты, важно просто не делать глупых ошибок под прессингом.

Счет шаткий, но даже Динамо в октябре успешно сдерживало и контратаковало Ренн. А тогда бретонцы были в праймовой форме. Сейчас же слишком много факторов играют в пользу "оранжево-черных". Тревогу вызывают только привозы под прессингом, но их компенсировал качественный выход из обороны и разящие контрвыпады. Именно поэтому мы поставим на проход украинцев, хотя и не поставим на победу. Ничья кажется более вероятной.

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