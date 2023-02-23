Йовичевич: Хотим положить свои жизни на футбольном поле, чтобы отблагодарить воинов за то, что они делают для нас
Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич видит в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Ренна особую миссию.
"С первого дня нашего путешествия, которое началось полгода назад, мы всегда, даже на тренировках, чувствуем огромную ответственность перед украинским народом, перед Украиной, перед воинами, которые сражаются за нашу свободу. И мы хотим, чтобы они, когда смотрят наши матчи, чувствовали гордость, гордились бы нашей битвой, нашей борьбой, которую мы даем на футбольном поле, несмотря на результат.
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Футбол – это только игра. А то, что происходит сейчас в Украине, – это жизнь. Поэтому мы хотим положить свои жизни на футбольном поле и так отблагодарить воинов за то, что они делают для нас там, где действительно показывают свой характер и свободолюбие. Мы вместе сильнее.
Все, что мы делаем и делали последние полгода, – это благодарность ВСУ, людям, которые сражаются и отдают свои жизни за нас. Мы всего лишь играем в футбол, но играем с сердцем и отдаем последние силы на поле, чтобы они, когда смотрят те 95 минут, гордились нами. В этом заключается наша ответственность во всех матчах, пока продолжается эта ужасная война", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.
Напомним, поединок между Ренном и Шахтером состоится в четверг, 23 февраля. Начало встречи в 22:00.
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