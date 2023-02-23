"С первого дня нашего путешествия, которое началось полгода назад, мы всегда, даже на тренировках, чувствуем огромную ответственность перед украинским народом, перед Украиной, перед воинами, которые сражаются за нашу свободу. И мы хотим, чтобы они, когда смотрят наши матчи, чувствовали гордость, гордились бы нашей битвой, нашей борьбой, которую мы даем на футбольном поле, несмотря на результат.

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Футбол – это только игра. А то, что происходит сейчас в Украине, – это жизнь. Поэтому мы хотим положить свои жизни на футбольном поле и так отблагодарить воинов за то, что они делают для нас там, где действительно показывают свой характер и свободолюбие. Мы вместе сильнее.

Все, что мы делаем и делали последние полгода, – это благодарность ВСУ, людям, которые сражаются и отдают свои жизни за нас. Мы всего лишь играем в футбол, но играем с сердцем и отдаем последние силы на поле, чтобы они, когда смотрят те 95 минут, гордились нами. В этом заключается наша ответственность во всех матчах, пока продолжается эта ужасная война", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, поединок между Ренном и Шахтером состоится в четверг, 23 февраля. Начало встречи в 22:00.

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