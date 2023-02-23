"Велика небезпека такого типу матчу – це бути нетерплячим. Ми повинні знати, що у нас є 90 хвилин або більше, щоб пройти далі. Будемо застосовувати розум і терпіння.

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Очевидно, що нам доведеться забити на два голи більше, ніж Шахтар. Але ми не будемо атакувати вдесятьох і залишатися з одним захисником. Задаючи темп, має бути рефлексія. Також ми не збираємося перегруповуватися і ставити автобус.

Але Шахтар не варто недооцінювати. Очевидно, що для них є конкретний контекст, ми не можемо його затьмарити. Окрім цього, це команда, яка регулярно грає в Лізі чемпіонів, на груповому етапі вони провели дуже хороші матчі проти Реала та РБ Лейпциг. Це справді хороша команда, ми повинні зіграти краще, ніж в гостьовому матчі", – цитує Женезiо L'equipe.

Нагадаємо, поєдинок між Ренном і Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 23 лютого. Початок зустрічі о 22:00. Перша гра завершилась перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

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