Ранее появилась информация, что турецкий гранд таки выплатит "горнякам" хоть какую-то компенсацию за вингера, чтобы избежать потенциальной судебной волокиты. Впрочем, заместитель председателя Галатасарая Эрден Тимур безжалостно раздавил эти надежды.

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"Мы подробно рассмотрели этот вопрос в трех независимых международных организациях примерно за 6-7 дней до трансфера. После этого мы определились. Согласно нашей оценке и полученным отчетам, я не думаю, что будут какие-то проблемы. В плане компенсации ничего не будет, общий риск очень мал. Есть только сценарий, что определенную сумму взыщут с игрока. Мы это прописали в контракте. Сам Галатасарай не несет никакого коммерческого риска", – цитирует Тимура Haber Global.

Напомним, Шахтер зимой 2019 года заплатил Гремио за Тете 15 миллионов евро. После начала полномасштабного вторжения России бразилец воспользовался разрешением ФИФА и начал слоняться бесплатными арендами (Лион, Лестер). В конце концов, этим летом Тете дождался завершения контракта с Шахтером и присоединился к Галатасараю свободным агентом.

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