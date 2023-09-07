Командные успехи лондонцев серьезно увеличат заработок "горняков" от трансфера вингера, сообщает The Athletic.

Челси считает, что Мудрику мешают видеоигры и нагрузки в тренажерном зале

Зимой Шахтер и Челси заключили соглашение на 70 млн евро гарантированными + 30 млн евро бонусами. Дополнительные деньги украинский клуб получит, если "синие" выиграют ЛЧ или АПЛ – по 5 млн за каждый из этих титулов. То есть лондонцам нужно 6 раз забирать эти трофеи, чтобы Шахтер получил полноценные 100 млн евро.

В настоящее время активация бонусов кажется сомнительной. Челси слабо начал АПЛ и идет на 12-й строчке, а в нынешнем розыгрыше ЛЧ вообще не участвует. Впрочем, контракт Мудрика рассчитан еще на 8 лет, поэтому времени на реализацию этих пунктов достаточно.

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