Шахтер должен болеть за доминацию Челси в АПЛ и ЛЧ – каждый титул серьезно поднимет цену Мудрика
Челси нужно приложить серьезные усилия, чтобы порадовать Шахтер большей компенсацией за Михаила Мудрика.
Командные успехи лондонцев серьезно увеличат заработок "горняков" от трансфера вингера, сообщает The Athletic.
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Зимой Шахтер и Челси заключили соглашение на 70 млн евро гарантированными + 30 млн евро бонусами. Дополнительные деньги украинский клуб получит, если "синие" выиграют ЛЧ или АПЛ – по 5 млн за каждый из этих титулов. То есть лондонцам нужно 6 раз забирать эти трофеи, чтобы Шахтер получил полноценные 100 млн евро.
В настоящее время активация бонусов кажется сомнительной. Челси слабо начал АПЛ и идет на 12-й строчке, а в нынешнем розыгрыше ЛЧ вообще не участвует. Впрочем, контракт Мудрика рассчитан еще на 8 лет, поэтому времени на реализацию этих пунктов достаточно.
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