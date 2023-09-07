Раніше з'явилася інформація, що турецький гранд таки виплатить "гірникам" бодай якусь компенсацію за вінгера, щоб уникнути потенційної судової тяганини. Втім, заступник голови Галатасарая Ерден Тімур безжально розчавив ці надії.

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"Ми детально розглянули це питання у трьох незалежних міжнародних організаціях приблизно за 6-7 днів до трансферу. Після цього ми визначились. Згідно з нашою оцінкою та отриманими звітами, я не думаю, що будуть якісь проблеми. У плані компенсації нічого не буде, загальний ризик дуже малий. Є лише сценарій, що певну суму стягнуть з гравця. Ми це прописали в контракті. Сам Галатасарай не несе жодного комерційного ризику", – цитує Тімура Haber Global.

Нагадаємо, Шахтар взимку 2019 року заплатив Греміо за Тете 15 мільйонів євро. Після початку повномасштабного вторгнення Росії бразилець скористався дозволом ФІФА і почав вештатися безкоштовними орендами (Ліон, Лестер). Зрештою, цього літа Тете дочекався завершення контракту з Шахтарем і приєднався до Галатасарая вільним агентом.

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