Шахтар хоче отримати за Анатолія Трубіна не менше 35 мільйонів євро, повідомляє Sport.ua.

Трубін в Інтер: італійці розкрили зарплатню і велику перевагу українця над конкурентами

За інформацією джерела, Інтер не готовий платити такі гроші за гравця, контракт якого закінчується через рік. Італійці намагаються зменшити суму відступних, пропонуючи відсоток від подальшого перепродажу гравця.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про пропозицію від Інтера в сумі 10 млн євро, зазначаючи, що Шахтар хоче отримати на 5 мільйонів більше.

Зазначається, що у разі невдачі, "нерадзуррі" перемкнуться на голкіпера Аталанти Марко Карнесеккі, який минулий сезон провів у серії В, виступаючи в оренді за Кремонезе.

До слова, Інтеру вже вдалось узгодити умови особистого контракту з Трубіним (угода на 5 років з зарплатою 1,8 млн євро за сезон). Transfermarkt оцінює Анатолія у 22 млн євро.

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