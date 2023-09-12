Лидер Шахтера заинтересовал Ювентус – в Италии озвучили стартовую цену за украинца
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков стал объектом интереса Ювентуса. Переговоры по трансферу могут стартовать зимой.
Новый технический директор Ювентуса Кристиано Джунтоли должен провести перестройку состава туринской команды. В поле зрения функционера "Старой синьоры" попал хавбек Шахтера Георгий Судаков, сообщает Area Napoli.
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По информации источника, Джунтолли следил за полузащитником сборной Украины еще зимой, когда работал в Наполи. Теперь новый директор Ювентуса настроен подписать Судакова в свой нынешний клуб. Вполне вероятно, что сегодня, 12 сентября, Кристиано Джунтоли посетит матч Италия – Украина, чтобы лично посмотреть на Георгия в действии.
Ювентус ожидает, что ориентировочная сумма трансфера в настоящее время составляет около 30 миллионов евро, но неуклонно растет. Туринцы могут вступить в переговоры с Шахтером в зимнее окно.
Контракт Георгия Судакова с Шахтером рассчитан до 2028 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник долгое время восстанавливался от проблем со здоровьем, но успел сыграть 2 неполных матча (54 минуты) и забить 1 гол.
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