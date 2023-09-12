Новый технический директор Ювентуса Кристиано Джунтоли должен провести перестройку состава туринской команды. В поле зрения функционера "Старой синьоры" попал хавбек Шахтера Георгий Судаков, сообщает Area Napoli.

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По информации источника, Джунтолли следил за полузащитником сборной Украины еще зимой, когда работал в Наполи. Теперь новый директор Ювентуса настроен подписать Судакова в свой нынешний клуб. Вполне вероятно, что сегодня, 12 сентября, Кристиано Джунтоли посетит матч Италия – Украина, чтобы лично посмотреть на Георгия в действии.

Ювентус ожидает, что ориентировочная сумма трансфера в настоящее время составляет около 30 миллионов евро, но неуклонно растет. Туринцы могут вступить в переговоры с Шахтером в зимнее окно.

Контракт Георгия Судакова с Шахтером рассчитан до 2028 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник долгое время восстанавливался от проблем со здоровьем, но успел сыграть 2 неполных матча (54 минуты) и забить 1 гол.

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