"Мне комфортнее играть поближе к боковой линии, где я могу реализовать весь свой потенциал в игре один в один.

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У меня гораздо больше пространства, когда играю на фланге, там я могу создавать еще больше моментов. В центральной части поля больше игроков, но я могу нормально играть и там.

Роналду вдохновляет меня самоотдачей и верой в себя. Мне нравится его стиль игры. Я чувствую себя на поле так, как и он – вингером", – цитирует Мудрика The Times.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с "горняками" действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро, в то время как дончане подняли планку уже до 60 миллионов.

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