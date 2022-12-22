Донецкий коллектив, несмотря на войну, пытается следить за бразильским рынком и переманивать игроков в Украину.

"Горняки" нацелились на 22-летнего левого вингера Ботафого Джеффиньо, сообщает UOL Esporte . Украинский гранд уже запросил трансфер и начал подготовку к переговорам.

Мудрик может остаться в Шахтере до лета – гранды Европы стремятся воспользоваться войной

Клуб хочет выручить за своего футболиста около 8 миллионов евро. Им также интересуются и другие команды из Европы. Контракт бразильца рассчитан до декабря 2026 года.

В прошлом сезоне Джеффиньо наиграл 40 матчей за команду, которую тренирует Луиш Каштру, забил 4 мяча и отдал 7 ассистов. Вингер может стать заменой Михаилу Мудрику, которого активно сватают в Европу.

Якби Мудрик був бразильцем, або Чому він змушував платити великі рахунки за світло