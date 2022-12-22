Донецький колектив попри війну намагається стежити за бразильським ринком та переманювати гравців в Україну.

"Гірники" націлились на 22-річного лівого вінгера Ботафого Джеффіньйо, повідомляє UOL Esporte. Український гранд вже зробив запит щодо трансферу й розпочав підготовку до перемовин.

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Клуб хоче виручити за свого футболіста близько 8 мільйонів євро. Ним також цікавляться й інші команди з Європи. Контракт бразильця розрахований до грудня 2026 року.

У минулому сезоні Джеффіньйо награв 40 матчів за команду, яку тренує Луїш Каштру, забив 4 м'ячі та віддав 7 асистів. Вінгер може стати заміною Михайлу Мудрику, якого активно сватають у Європу.

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