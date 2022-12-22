Будущее таланта сборной Украины Михаила Мудрика в Шахтере все еще под огромным вопросом.

Главным претендентом на 21-летнего вингера является Арсенал, но лондонский клуб пока не делал официального предложения "горнякам", как и другие клубы, стремящиеся сэкономить.

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В интервью New York Times генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что европейские команды стремятся воспользоваться войной в Украине, зная о проблемах с финансами, и приобрести Мудрика по меньшей цене. "Я могу сказать, что процесс переговоров занимает долгое время", – резюмировал Палкин.

Издание отмечает, что этот фактор может отсрочить переход Михаила до летнего трансферного окна. Ранее представители "горняков" заявляли, что хотят получить за своего таланта от 60 до 100 миллионов евро.

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