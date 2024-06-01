УЕФА объявил состав судейской бригады на дуэль между немецкой и украинской командами.

Спарринг между Германией и Украиной будет обслуживать австрийская команда судей, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным рефери выступит 39-летний Вальтер Альтманн, который ранее ни разу не судил матчи украинских команд или сборных. На линиях ему будут помогать Максимилиан Колбич и Андреас Витчнигг. Резервным арбитром будет Харальд Легнер. За VAR будет отвечать Юлиан Вайнбергер.

Напомним, дуэль между Германией и Украиной состоится в понедельник, 3 июня. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

К слову, для команды Сергея Реброва это будет первый спарринг перед Евро-2024. После немцев "сине-желтые" проведут товарищеские матчи против Польши (7 июня) и Молдовы (11 июня).

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