Полузащитник Реала Джуд Беллингем на тренировке перед финалом Лиги чемпионов вызвал волнение из-за своего плеча.

"Сливочные" в субботу, 1 июня, сыграют в финале ЛЧ против Боруссии Д на Уэмбли. Накануне игры Реал провел тренировку на стадионе.

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Джуд Беллингем участвовал в общей подготовке к матчу, но потом присел на холодильник для воды, держась за свое плечо. Через мгновение полузащитник снял манишку и подошел к матери, объясняя ей что-то и показывая на плечо.

Реал никаких заявлений относительно травм Беллингема не делал, а это означает, что с англичанином не случилось ничего страшного и он может принять участие в финале.

Напомним, что Джуд Беллингем сыграл в 41 матче за "сливочных" в кампании 2023/24 во всех турнирах. В его активе 23 гола и 12 ассистов.

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