СК Днепр-1 может потерять еще одного опытного специалиста.

Александрия находится в поисках нового спортивного директора. С Александром Марковым, который ранее занимал эту должность, решили не продолжать сотрудничество после "кейса Калюжного" (полузащитник вышел на поле, хотя не был внесен в заявку "горожан").

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Как следствие, Александрия получила техническое кабинетное поражение после боевой ничьей на поле, а всех собак повесили на Маркова. К слову, последний недолго находился без работы, трудоустроившись в Буковине.

По информации Игорь Бурбаса, боссы александрийцев хотели пригласить вместо Маркова спортдиректора Вереса Юрия Габовду. Однако, как сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk, нынче главным претендентом на вакантную должность является тим-менеджер СК Днепр-1 – Иван Телько.

Напомним, 29-летний специалист имеет также опыт тренерской работы – ранее он был наставником Днепра U-16.

Александрия по итогам сезона финишировала в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, набрав 34 очка.

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