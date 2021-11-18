16-летний хавбек оказался на радарах "горняков", сообщает Netflu.

Реал составит конкуренцию Шахтеру в борьбе за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Скауты Шахтера мониторят выступления Артура в различных юношеских соревнованиях. Официальных контактов с Флуминенсе пока не было. Только в марте юниор подписал первый профессиональный контракт с "трехцветными" – на 5 лет. Конкурентами вице-чемпиона Украины в борьбе за бразильца станут Манчестер Сити и Ливерпуль.

К слову, на профессиональном уровне Артур провел всего 1 матч в чемпионате штата Кариока. За сборную Бразилии U-16 он сыграл 7 поединков (1 гол).

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