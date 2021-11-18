Скауты "сливочных" внимательно следят за прогрессом 21-летнего аргентинца, сообщает Marca . Реал рассматривает его как интересный вариант на будущее.

Шахтер приготовил кругленькую сумму за форварда сборной Аргентины

Кроме мадридцев, на Хулиана претендуют еще четыре европейских клуба: Ювентус, Атлетико, Милан и даже Шахтер. "Россонери" готовы предложить за Альвареса 15 миллионов евро, а "оранжево-черные" еще больше – 20 млн. Контракт нападающего с "миллионерами" истекает в декабре 2022-го, а клаусула составляет 25 миллионов.

Сейчас Хулиан Альварес является лучшим бомбардиром аргентинского первенства, он забил 15 мячей в 16 матчах. Также воспитанник Ривер Плейт уже успел провести 5 поединков за национальную команду Аргентины.

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