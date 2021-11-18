16-річний хавбек опинився на радарах "гірників", повідомляє Netflu.

Реал складе конкуренцію Шахтарю в боротьбі за найкращого бомбардира чемпіонату Аргентини

Скаути Шахтаря моніторять виступи Артура в різноманітних юнацьких змагань. Офіційних контактів із Флуміненсе наразі не було. Лише в березні юніор підписав перший професіональний контракт із "триколірними" – на 5 років. Конкурентами віце-чемпіона України в боротьбі за бразильця стануть Манчестер Сіті та Ліверпуль.

До слова, на професіональному рівні Артур провів лише 1 матч у чемпіонаті штату Каріока. За збірну Бразилії U-16 він зіграв 7 поєдинків (1 гол).

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