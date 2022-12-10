"Человек, начинавший играть левым защитником. Затем был переведен в центр защиты и реально там раскрылся. Есть скорость, хорошая техника для его габаритов (рост – 1,90). Хорош в борьбе. У него есть определенная проблема с выносливостью, это нужно решать на биологическом уровне.

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Я слышал о том, что им интересуются в Испании, он был в мидл-листах Шахтера. Он был очень близок к Ворскле, его хотел Скрипник", – рассказал журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Добавим, что Крушинский в текущем сезоне сыграл в 14 матчах за Львов, в которых записал в свой актив 1 гол. Впрочем, его клуб занимает последнюю строчку первенства с 9 очками.

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