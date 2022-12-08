Директор по футболу Шахтера Дарио Срна спрогнозировал успехи "горняков" при условии, если бы команду и дальше возглавлял Роберто Де Дзерби.

"Последние девять месяцев были непростыми из-за войны. Мы так живем уже 8 лет, наша сила в президенте, который любит футбол и тратит много денег. Мне также жаль Де Дзерби.

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С ним у нас было бы необычное путешествие, которое, я считаю, привело бы команду в полуфинал Лиги чемпионов. Я проработал шесть месяцев с Де Дзерби, и для меня он номер один.

Наша история не окончена. Сегодня играть в Украине непросто, но мы будем всегда играть, и мы надеемся, что война скоро закончится. Украина должна победить Россию, и все страны ее в этом поддерживают", – цитирует Срну TMW.

Напомним, Де Дзерби возглавил Шахтер летом 2021 года, а прекратил сотрудничество с "горняками" в июле 2022-го из-за полномасштабного вторжения России. Сейчас он работает на Туманном Альбионе, возглавляя Брайтон.

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