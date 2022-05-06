Донецкий клуб на своем официальном сайте объявил о благотворительной продаже уникальных футболок.

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На задней части вместо фамилий игроков появились названия городов-героев Украины – Мариуполь, Буча, Волноваха. В такой форме Шахтер выходил на товарищеский матч против Олимпиакоса. Уникальные футболки выполнят еще одну важную миссию – все средства от продажи пойдут на поддержку детей и переселенцев через благотворительную программу Football for Peace ("Футбол ради мира").

Напомним, Шахтер и Динамо в течение месяца сыграли ряд благотворительных матчей с европейскими клубами, собирая деньги на всевозможные нужды Украины.

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