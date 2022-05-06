Шахтар продовжує всіляко підтримувати українців, які постраждали від війни.

Донецький клуб на своєму офіційному сайті оголосив про благодійний продаж унікальних футболок.

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На задній частині замість прізвищ гравців з'явилися назви міст-героїв України – Маріуполь, Буча, Волноваха тощо. У такій формі Шахтар виходив на товариський матч проти Олімпіакоса. Унікальні футболки виконають ще одну важливу місію – усі кошти від продажу підуть на підтримку дітей та переселенців через благодійну програму Football for Peace ("Футбол заради миру").

Нагадаємо, Шахтар і Динамо упродовж місяця зіграли низку благодійних матчів з європейськими клубами, збираючи гроші на різноманітні потреби України.

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