Делегация "горняков" сегодня прибыла в турецкий Белек, где команда планирует работать в течение месяца. В этот же день состоялось первое тренировочное занятие, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Следует отметить, что вместе с командой уже работает грузинский центральный защитник Лука Лацабидзе. Ожидается, что о трансфере этого исполнителя донецкий клуб объявит в ближайшее время.

К слову, на турецком сборе Шахтер планирует провести шесть товарищеских поединков. Все матчи можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале.

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