Алексей Кащук может стать одноклубником Тайсона и Томаша Кендзеры в греческой Суперлиге.

Вингер Шахтера Алексей Кащук может продолжить карьеру в чемпионате Греции, сообщает Sport24.gr. 23-летнего игрока хочет видеть в своем лагере ПАОК.

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По информации источника, переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии – "черно-белые" близки к объявлению своего первого зимнего трансфера. К слову, ранее интерес к украинцу приписывали хорватскому Хайдуку и азербайджанскому Нефтчи. Сам игрок накануне подтвердил факт переговоров с другими клубами.

Напомним, контракт Алексея с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за дончан 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

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