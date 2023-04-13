Болельщики Шахтера в скором времени могут встречать очередного легионера.

Переговоры между "горняками" и ЛДУ Кито по Дэнилу Кастильо должны завершиться на следующей неделе, сообщает Extra.

Шахтер может окончательно продать чемпиона мира, мощно выступающего за границей

Об интересе Шахтера к 19-летнему опорнику стало известно несколько дней назад. Эстебан Пас, член правления ЛДУ Кито, подтвердил диалог с украинским клубом, но без подробностей возможной сделки. Журналисты писали, что эквадорцы хотят выбить процент от следующей перепродажи игрока.

Заметим, что Кастильо не провел еще ни одного матча на взрослом уровне, но хорошо выступил на недавнем чемпионате Южной Америки U-20. Опорник был основным игроком эквадорцев, занявших четвертую строчку и гарантировавших себе участие в молодежном чемпионате мира.

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