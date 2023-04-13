Переговори між "гірниками" та ЛДУ Кіто щодо Деніла Кастільйо повинні завершитися наступного тижня, інформує Extra.

Шахтар може остаточно продати чемпіона світу, який потужно виступає за кордоном

Про інтерес Шахтаря до 19-річного опорника стало відомо кілька днів тому. Естебан Пас, член правління ЛДУ Кіто, підтвердив діалог з українським клубом, але без подробиць можливої угоди. Журналісти писали, що еквадорці хочуть вибити відсоток від майбутнього перепродажу гравця.

Зауважимо, що Кастільйо не провів ще жодного матчу на дорослому рівні, але добре виступив на нещодавньому чемпіонаті Південної Америки U-20. Опорник був основним гравцем еквадорців, які посіли четверту сходинку і гарантували собі участь у молодіжному чемпіонаті світу.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов