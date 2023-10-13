Вингер Шахтера Хусрав Тоиров поставил клуб в неловкое положение своей активностью в соцсетях.

Таджик решил озвучить свою позицию по поводу событий в Израиле. Тоиров в этом конфликте принял сторону палестинцев. Об этом свидетельствует публикация футболиста в Insagram, где он разместил сердечко рядом с флагом Палестины.

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Это не то событие, которым можно кого-то удивить. Однако ситуацию усложняет то, что за Шахтер выступает футболист сборной Израиля Став Лемкин. Конфликт интересов очевиден.

Напомним, Тоиров перебрался в Шахтер в марте 2023 года. Хусрав успел сыграть за первую команду дончан всего два матча, преимущественно играя за молодежку. Лемкин стал игроком "горняков" прошлым летом, успел провести три поединка.

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