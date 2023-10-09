Защитник Шахтера Стал Лемкин внимательно следит за событиями в Израиле, на территорию которого ворвались террористы группировки ХАМАС.

"Ситуация в Израиле очень плохая. Террористы атаковали невинных гражданских, убили детей, престарелых и женщин, а также насильно вывезли маленьких детей и гражданских в Газу.

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Мы в состоянии войны с ужасной террористической организацией, но знаем, как сражаться, и делать это, как делали всегда. С моей семьей все хорошо. Однако в настоящее время более 700 человек погибли. Мы небольшая страна, и каждый знает кого-то, кто потерял друга.

Слышали теплые слова Президента Украины и чувствуем солидарность. Было приятно идти вчера по улицам Киева и всюду видеть флаг Израиля: на рекламных щитах, высотных зданиях и торговых центрах. Спасибо всем за поддержку!" – цитирует Лемкина пресс-служба Шахтера.

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