Таджик вирішив озвучити свою позицію щодо подій в Ізраїлі. Тоіров у цьому конфлікті став на бік палестинців. Про це свідчить публікація футболіста в Insagram, де він розмістив сердечко поруч із прапором Палестини.

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Це не та подія, якою можна когось здивувати. Однак ситуацію ускладнює те, що за Шахтар виступає футболіст збірної Ізраїлю Став Лемкін. Конфлікт інтересів очевидний.

Нагадаємо, Тоіров перебрався у Шахтар в березні 2023 року. Хусрав встиг зіграти за першу команду донеччан лише два матчі, переважно граючи за молодіжку. Лемкін став гравцем "гірників" минулого літа, встиг провести три поєдинки.

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