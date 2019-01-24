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Шахтер на фоне слухов о переходе Ракицкого в Зенит опубликовал видео со всеми голами Ярослава в составе "горняков"

24 января 18:31 230 Читати українською
Шахтер на фоне слухов о переходе Ракицкого в Зенит опубликовал видео со всеми голами Ярослава в составе "горняков"
Ярослав Ракицкий (слева) / фото: А. Осипов

Донецкий Шахтер в своем Youtube-канале разместил видео всех голов Ярослава Ракицкого, тем самым подогрев слухи об уходе защитника из клуба.

Шахтер невольно (а, возможно, и намеренно) подогрел интригу относительно трансфера Ярослава Ракицкого в Зенит, о чем активно сообщается в последние дни. "Горняки" в своем Youtube-канале опубликовали видео всех голов 29-летнего защитника сборной Украины в футболке Шахтера.

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За последние 2 месяца Ракицкий стал единственным игроком Шахтера, который удостоился такого видеоролика. Дебютный гол защитник забил в 2009 году в ворота Едности в матче Кубка Украины. Ракицкий забивал в ворота Динамо, Барселоны, Карпат, Металлиста и других команд.

Напомним, по последней информации, переход Ракицкого в Зенит – дело ближайшего времени, а все условия трансфера уже согласованы.

29-летний защитник является воспитанником донецкого клуба и защищает цвета "оранжево-черных" на протяжении всей карьеры.

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Шахтер Шахтер Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Видеоновости Красивые голы
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