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Ракицкий в шаге от перехода в Зенит – Тимощук продвигает резонансный трансфер с безумным бонусом для игрока

23 января 18:27 1714 Читати українською
Ракицкий в шаге от перехода в Зенит – Тимощук продвигает резонансный трансфер с безумным бонусом для игрока
Ракицкий близок к переезду в Россию

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий уже в ближайшее время может стать игроком питерского Зенита.

Шахтер и Зенит сильно проснулись в переговорах по трансферу 29-летнего защитника, сообщает российский Спорт Экспресс. Со стороны питерцев резонансное соглашение продвигает экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, который работает помощником главного тренера команды Сергея Семака. Последний также настаивает на приобретении украинца.

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По информации издания, Шахтер рассчитывает выручить на продаже Ракицкого 14 млн евро. Сам футболист должен получить бешеную премию за подписание контракта – 5 млн евро. Его зарплата составит 2,5 млн евро евро в год.

В случае подписания долговременного соглашения переход Ракицкого может обойтись россиянам в 20 млн евро, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что Ракицкий настроен покинуть Шахтер из-за Фонсеки и фанатов. Несмотря на это футболист отправился вместе с донецким клубом на сбор в Турцию.

В разгар слухов об уходе Ракицкого "горняки" оформили переход защитника Александрии Валерия Бондаренко.

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