Бондаренко позирует в футболке с номером Ракицкого – ТК Футбол удалил фотографию

В сети появилась фотография, где новичок Шахтера Валерий Бондаренко засветился в футболке с номером Ярослава Ракицкого.

Новичок Шахтера Валерий Бондаренко на представлении был одет в футболку с 44-ым номером. Заметим, что именно с такими цифрами на спине за "горняков" выступает другой центральный защитник Ярослав Ракицкий.

"Отдам все силы, чтобы Шахтер становился лучше", – Бондаренко обратился к болельщикам

Фото было опубликовано на странице Инстаграм телеканалов "Футбол", но впоследствии фотография была удалена.

Заметим, что Ракицкий прибыл на сборы в Турцию вместе с Шахтером, но центрбэка нет ни на одной фотографии из тренировочного процесса "горняков".

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий близок к переходу в питерский Зенит, а трансфер продвигает бывший капитан Шахтера и сборной Украины Анатолий Тимощук.