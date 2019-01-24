Шахтар на фоні чуток про перехід Ракицького в Зеніт опублікував відео зі всіма голами Ярослава у складі "гірників"

Донецький Шахтар у своєму Youtube-каналі розмістив відео всіх голів Ярослава Ракицького, тим самим підігрівши чутки про відхід захисника з клубу.

Шахтар мимоволі (а, можливо, й навмисно) підігрів інтригу щодо трансферу Ярослава Ракицького в Зеніт, про що активно повідомляється останніми днями. "Гірники" у своєму Youtube-каналі опублікували відео всіх голів 29-річного захисника збірної України у футболці Шахтаря.

Бондаренко позує у футболці з номером Ракицького – ТК Футбол видалив фотографію

За останні 2 місяці Ракицький став єдиним гравцем Шахтаря, який удостоївся такого відеоролика. Дебютний гол захисник забив у 2009 році у ворота Єдності в матчі Кубка України. Ракицький забивав у ворота Динамо, Барселони, Карпат, Металіста та інших команд.

Нагадаємо, за останньою інформацією, перехід Ракицького в Зеніт – справа найближчого часу, а всі умови трансферу вже узгоджено.

29-річний захисник є вихованцем донецького клубу та захищає кольори "помаранчево-чорних" протягом всієї кар'єри.

Ракицький за крок від переходу в Зеніт – Тимощук просуває резонансний трансфер з шаленим бонусом для гравця