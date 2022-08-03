Защитник выступает за бразильский Интер на правах аренды из Шахтера. Она рассчитана до лета 2023-го, но Витао уже в ближайшее время может окончательно покинуть украинский клуб. В Интернасьонале довольны 22-летним центрбеком, сыгравшим уже 18 поединков, и хотят сохранить его.

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Шахтер в межсезонье пытался вернуть Витао, но тот воспользовался разрешением ФИФА приостановить контракт. Игрок выразил желание остаться в Интернасьонале, который готов заплатить Шахтеру 2 млн евро. В Бразилии утверждают, что даже такая сумма устроит "горняков", которые уже потеряли ряд своих футболистов без всякой компенсации. Об этом сообщает Portal Do Colorado.

Витао перебрался в Шахтер из Палмейраса за 4 млн евро. Соответственно, "горняки" могут получить за игрока вдвое меньше, чем отдали за него в 2019 году. За украинскую команду бразилец сыграл 36 матчей и отдал один голевой пас.

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