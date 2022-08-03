Бразильский защитник спровоцировал напряженную ситуацию между "горняками" и Крузейро, сообщает Goal. Клуб легендарного Роналдо еще 13 июля объявил об аренде 23-летнего Сиприано, однако тот пока не может дебютировать. В этот понедельник (1 августа) Крузейро в очередной раз направил запрос в Шахтер с требованием выдать международный трансферный сертификат игрока, который позволит зарегистрировать его для участия в бразильских соревнованиях. Впрочем, у дончан есть свои планы на Сиприано.

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Контракт бразильца завершается следующим летом, поэтому у Шахтера больше не будет возможности получить хоть какие-то деньги. Прошлый сезон Сиприано отыграл за Сьон, с которым была отдельная сага этим летом. Швейцарцы имели право выкупа защитника за 1,5 млн евро и предлагали "горнякам" выплатить в рассрочку. Шахтер хотел получить всю сумму сразу. Клубы таки нашли компромисс, но уже сам Сиприано потребовал у швейцарцев большую зарплату. Очень несвоевременно вышла директива ФИФА, позволившая легионерам приостанавливать контракты с украинскими клубами и свободно искать себе новые команды.

Сиприано быстро договорился с Крузейро, так и не дождавшись повышения гонорара от Сьона. Шахтер вышел главной жертвой ситуации, ведь рискует потерять игрока бесплатно. Именно поэтому "горняки" 2 недели упорно игнорируют запросы Крузейро, надеясь выбить компенсацию, несмотря на все указания ФИФА.

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