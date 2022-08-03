Оборонець виступає за бразильський Інтер на правах оренди з Шахтаря. Вона розрахована до літа 2023-го, але Вітао вже найближчим часом може остаточно покинути український клуб. У Інтернасьйоналі задоволені 22-річним центрбеком, який зіграв уже 18 поєдинків, і хочуть зберегти його.

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Шахтар у міжсезоння намагався повернути Вітао, але той скористався дозволом ФІФА призупинити контракт. Гравець висловив бажання залишитися в Інтернасьйоналі, який готовий заплатити Шахтарю 2 млн євро. У Бразилії стверджують, що навіть така сума влаштує "гірників", які вже втратили низку своїх футболістів без жодної компенсації. Про це повідомляє Portal Do Colorado.

Вітао перебрався в Шахтар із Палмейраса за 4 млн євро. Відповідно, "гірники" можуть отримати за гравця вдвічі менше, ніж віддали за нього у 2019-му. За українську команду бразилець зіграв 36 матчів та віддав один гольовий пас.

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