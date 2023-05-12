"У нас в стране Шахтер очень известен, потому что команда постоянно играет в Лиге чемпионов, и в ее составе много бразильцев. А вот о Мариуполе мы узнали только из-за трагедии, которая произошла в городе. Не знал, что оба клуба из одного региона и даже были связаны между собой. С удовольствием заключили бы договор о партнерстве. У нас в стране многие юные футболисты мечтают о контракте с таким клубом, как Шахтер.

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У бразильского ФК Мариуполь есть что предложить прямо сейчас. Это сильный полузащитник Кайо, ему 20 лет. А также хороший 19-летний игрок на позиции "десятки", и очень многообещающий правый вингер, которому пока только 15-ть. В команде также тренируются два юных парня с украинскими корнями. В нашем штате много выходцев из Украины и диаспора поддерживает ФК Бател/Мариуполь", – поделился Каликсто в интервью Fanday.

Заметим, что в апреле 2023 года ФК Бател (третий дивизион штата Парана) принял решение переименоваться в ФК Мариуполь. Этому поспособствовала многочисленная украинская диаспора – в городе проживает 52 тысячи человек, из которых 75% имеют украинское происхождение.

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