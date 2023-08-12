Полузащитник Осера Лассине Синайоко заинтересовал Шахтер, сообщает Foot Mercato.

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23-летний правый вингер, который может сыграть и слева, в прошлом сезоне вылетел с командой в Лигу 2 (1 гол и 3 ассиста в 35 матчах).

Кроме "горняков" видеть воспитанника Осера в своей команде хотят также Гамбург, венский Рапид, бельгийские Кортрейк и Лёвен, а также ряд французских клубов. Его контракт с бургундцами действует до лета 2025 года, а стоимость согласно Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

К слову, в активе Лассине 5 матчей за национальную сборную Мали.