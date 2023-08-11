О подписании Коваленко с Аталантой ведет переговоры неназванный французский клуб, сообщает ТаТоТаке.

Коваленко оказался в списке игроков на выход из Аталанты – среди них два экс-партнера Малиновского

Ранее сообщалось, что Виктора хочет подписать Сент-Этьен, но эту информацию опровергли. А вот Шахтер не проявлял интерес к своему воспитаннику.

К слову, Коваленко присоединился к Аталанте в 2021 году, но два сезона провел в аренде в Специи. Виктор провел за бергамасков лишь 1 поединок.

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