Коваленко может продолжить карьеру во Франции – Шахтер не планировал возвращать украинца
18:58 - Читать на русском
Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко получил интересный вариант продолжения карьеры.
О подписании Коваленко с Аталантой ведет переговоры неназванный французский клуб, сообщает ТаТоТаке.
Коваленко оказался в списке игроков на выход из Аталанты – среди них два экс-партнера Малиновского
Ранее сообщалось, что Виктора хочет подписать Сент-Этьен, но эту информацию опровергли. А вот Шахтер не проявлял интерес к своему воспитаннику.
К слову, Коваленко присоединился к Аталанте в 2021 году, но два сезона провел в аренде в Специи. Виктор провел за бергамасков лишь 1 поединок.
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